Kızıltepe Belediyesi EMITT 2020 fuarında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızıltepe Belediyesi EMITT 2020 fuarında - Son Dakika

Kızıltepe Belediyesi EMITT 2020 fuarında

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi, 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katıldı.

Kızıltepe Belediyesi EMITT 2020 fuarında, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi, 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katıldı.


Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) İstanbul'da başladı. Fuarın ilk gününde katılımcı iller ve ilçeler tanıtım stantlarını kurdu. Kızıltepe Belediyesi de ilçenin tanıtımı için fuardaki yerini aldı. Kızıltepe standı fuarın ilk gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.


Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada "Dünyanın en büyük turizm fuarlarından EMITT 24. kez kapılarını açtı. Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan fuarda dünyanın ve Türkiye'nin her bir köşesinden gözde tatil rotaları bir araya geldi. Kızıltepe Belediyesi olarak bizler de standımızı açtık" denildi. - MARDİN

Doğu Akdeniz, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
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