Kızıltepe Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Kızıltepe Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
06.12.2020 10:23
Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem dağıttı.
Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem dağıttı.
Kızıltepe Belediyesi veteriner hekimi, zabıta ekipleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle sokaktaki köpek ve kedilerin yiyecek ihtiyaçlarını giderdi. Ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası çevresindeki bahçede bulunan kediler ile Cumhuriyet Meydanı, Bahçelievler, Tepebaşı ve Yenikent Mahallesi olmak üzere birçok noktada bulunan sokak hayvanına mama dağıttı. - MARDİN
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