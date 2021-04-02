Kızıltepe Belediyesi vatandaşlara 12 bin fidan dağıttı - Son Dakika

Kızıltepe ilçesinde vatandaşlara 12 bin fidan dağıtıldı.

Kızıltepe Belediyesi, Orman Haftası etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara 12 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Herkesin yaşadığı yeri yeşil alanlara dönüştürmesi adına Kızıltepe Belediyesi ekipleri tarafından dağıtılan fidanlar vatandaşları sevindirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ilçeyi daha yeşil bir alana dönüştürmek ve vatandaşlara fidan dikmenin bilincini aşılamak adına bir fidan bin nefes sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Çam, "Yaşamı seviyorsanız bir fidan dikin. Dikeceğiniz bir fidan bugün ve yarınlarımız için gelecek." dedi.