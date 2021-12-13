Kızıltepe Belediyesinden hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika

Kızıltepe Belediyesi personele yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenledi.

Belediyede düzenlenen ve 2 gün süren seminer ile ilgili açıklama yapan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, verilen eğitimlerin vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini artıracağını söyledi.

Çam, "Belediyelerin üstlenmiş oldukları hizmetleri kaliteli bir şekilde yerine getirebilmeleri için vatandaşların talep ve beklentilerini, değişen çevre şartlarını sürekli olarak takip etmeleri, sistem ve süreçleri buna göre uyarlamaları ve sürekli iyileştirme çabası içinde olmaları gerekiyor. Bizler de bu bağlamda personelimiz için eğitim düzenledik." dedi.