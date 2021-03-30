Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı yenileniyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepeli vatandaşların ve dışardan gelen ziyaretçilerin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanında yenileme çalışması yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehrin geneli, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerin kalkınması, geçmişten gelen sorunların ortadan kaldırılması için hazırladığı projeleri birbiri ardına hayata geçiriyor.

Kızıltepe'de bu kapsamda vatandaşların ve şehri ziyaret eden turistlerin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve meydanda yer alan dükkanların onarım ile cephe bütünlüğünün sağlamlaştırılması amacıyla "Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı Cephe Yenileme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi" uygulanacak.

10 bin metrekarelik alanı kapsayacak çalışmada meydanda bulunan yaklaşık 230 dükkandaki kepenkler sökülerek, meydanın dokusuna uygun çelik kepenkler takılacak.

Mevcut camekanların yerine alüminyum camekanların takılacağı, birbirinden farklı tabelaların ise standart hale getirileceği projede meydanda ağaç sayısı artırılarak, vatandaşların daha ferah bir ortamda zaman geçirmesi sağlanacak.