Kızıltepe'de 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika

Kızıltepe'de 15 Temmuz etkinliği

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenledi.

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe vatandaşlar Türk bayraklarıyla katıldı.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu


Kızıltepe Kaymakamlığı FETÖ'nün 2016 yılında kalkıştığı ve 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenledi. Etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, garnizon komutanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.


Etkinlikte konuşan Kaymakam Hüseyin Çam, terörle mücadele eden polislerin şehit edildiğini söyledi. Çam, "2016 yılının Temmuz ayında Özel Harekat Şube Müdürlüğü bombalandı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde terör örgütü PKK ile terör örgütü DHKP-C ve terör örgütü TİKO ile mücadele eden, tüm terör örgütleri ile mücadele eden aslanlar şehit edildi. Bu ülkenin Meclisi bombalandı. Vatandaşı tarafından seçilmiş, parti ayrımı gözetmeksizin orada bulunan milletvekilleri hepsi şehit edilmek üzere bombalandı. Bu ülkenin Genelkurmayı bombalandı. Onun için bu yapılanları hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. O geceyi hafızalarda daima canlı tutmak ve yapılan noksanlıkları gelecek noktasında bir daha göstermemek gerekiyor" dedi. - MARDİN

Kızıltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 23:28 Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım
23:28
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 06:24:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızıltepe'de 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]