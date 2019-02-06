Kızıltepe'de 193 Kilo Eroin Ele Geçirildi
6 dakika önce
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 193 kilo 55 gram eroin, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
MARDİN'in Kızıltepe
ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 193 kilo 55 gram eroin, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla ilçede belirlenen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Koçbaşlarıyla kırılarak girilen adreslerde eğitimli köpeklerle arama yapıldı. Aramalarda toplam 193 kilo 55 gram eroin, bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınıp adliyeye gönderilen şüphelilerden 17'si 'uyuşturucu madde temini ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:51 Kaynak: DHA
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