Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de 193 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Kızıltepe'de 193 Kilo Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 193 kilo 55 gram eroin, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Kızıltepe'de 193 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 193 kilo 55 gram eroin, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ilçede belirlenen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Koçbaşlarıyla kırılarak girilen adreslerde eğitimli köpeklerle arama yapıldı. Aramalarda toplam 193 kilo 55 gram eroin, bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınıp adliyeye gönderilen şüphelilerden 17'si 'uyuşturucu madde temini ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:41 Kaynak: DHA

Mardin, Kızıltepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar Girişiminde Bulunan Madde Bağımlısı Genci, Yüzlerce Kişi İzledi Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu

Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi Kulisleri Sallayan İddia: Kılıçdaroğlu, Eski AK Parti'li Babacan'ın Partisi İçin Gül'e 20 Vekil Vadetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:42:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de 193 Kilo Eroin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]