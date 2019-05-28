Kızıltepe'de 22 kişinin öldürülmesine ilişkin dava

Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde 1992-1996 yıllarında 22 kişinin öldürülmesine ilişkin, dönemin Diyarbakır Jandarma
Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutan Vekili emekli Albay Hasan Atilla Uğur
'un da arasında bulunduğu 4'ü asker 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bazı suçlar yönünden sanıklar hakkındaki kamu davasının düşürülmesini, bazı sanıkların ise beraatini istedi. Ankara
5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık ve müşteki avukatları katıldı. Sanıklardan Midyat
Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan Mehmet Salih
Kılınçaslan ile videokonferansla bağlantı kuruldu.
Sanık avukatlarından Hüseyin Özarslan
söz alarak, iddianamede "maktul" olarak yer alan Nurettin Yalçınkaya'nın boşanma davasının tebliğ edildiğinin anlaşıldığını ifade etti ve "Bu da Yalçınkaya'nın sağ olduğu yönünde en önemli karinedir" dedi.
Müdahil avukatlarından Erdal Kuzu
, "Bu dava, yakın geçmişte sivillere karşı işlenen suçları ortaya çıkaracak bir davaydı. Gerçeklerle yüzleşme davası olarak kabul edilmeliydi. Dava Ankara'ya nakledilerek gözlerden uzak tutulmak istenmiştir. Biz, bütün olarak gerçeğin ortaya çıkarılmasını, mahkemenin de elini taşın altına koymasını istiyoruz. Ama 'kamu görevlisi' sıfatı, mahkemelerde sanıklara koruma sağlıyor." diye konuştu.
Müdahil avukatlarından Senem Doğanoğlu da "Devlet görevlileri, devlet kudretini suç işlemek adına kullanmıştır." iddiasında bulundu.
Daha sonra söz verilen cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.
Görüşte, sanıklar Hasan Atilla
Uğur, Eşref Hatipoğlu ve Ahmet Boncuk'a atılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan; sanıklar Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ünal Alkan, Ramazan Çetin
, Mehmet Salih Kılıçaslan ve İsmet Kandemir hakkında, 1992, 1994 ve 1995'te bazı maktullerin ölümüne ilişkin olarak "tasarlayarak öldürmek" suçundan açılan kamu davalarının, sanıkların lehine olan 765 sayılı TCK'da öngörülen zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşürülmesi istendi.
Sanıklar Hasan Atilla Uğur
, Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ahmet Boncuk, Ünal Alkan, Ramazan Çetin, Mehmet Salih Kılıçaslan ve İsmet Kandemir'in, bazı maktulleri "tasarlayarak öldürdükleri" sabit olmadığından beraatları talep edilen görüşte, bu sanıklar hakkında, iddianamede "maktul" olarak isimleri bulunan Nurettin Yalçınkaya ve Abdulvahap Ateş'e ilişkin "tasarlayarak öldürmek" suçu yönünden ise "suçun unsurları oluşmadığından" beraat talebinde bulunuldu.
Sanık avukatları, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti sanık avukatlarına istedikleri süreyi tanıyarak davayı erteledi.
İddianame
İddianamede, Kızıltepe'de 1992-1996 yıllarında 22 kişinin öldürülmesine ilişkin, sanıklar dönemin Diyarbakır Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu ve dönemin Kızıltepe Jandarma Komutan Vekili emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından, dönemin Jandarma Komando
Bölük Komutanı Ahmet Boncuk, eski başçavuş Ünal Alkan ve köy korucuları Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ramazan Çetin, Mehmet Salih Kılıçaslan ile İsmet Kandemir'in ise "silahlı örgüte üye olmak" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.
Mardin'de 2014'te açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.