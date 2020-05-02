Kızıltepe'de 3 dilde ilahi dinletisi - Son Dakika

Kızıltepe'de 3 dilde ilahi dinletisi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalanlar için üstü açık tur aracı ile 3 dilde ilahi dinletisi sunuldu.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla Ramazan ayı dolayısıyla sunduğu 3 dilde ilahi dinletisi Kızıltepe'de sürdü. Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip Kızıltepe ilçesinde üstü açık otobüs ile cadde ve sokakları gezerek Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler seslendirdi. Büyük beğeni gören ilahi dinletisine vatandaşlar, pencere ve balkonlarına çıkarak eşlik etti.

Bir vatandaşında eline aldığı tef ile sanatçılara eşlik ettiği görüldü.