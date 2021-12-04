Kızıltepe'de 3 Kasım Dünya Engelliler Günü etkinliği - Son Dakika

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 3 Kasım Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, engellilerle bir araya geldi.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediyesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir düğün salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Çam ile eşi Dilek Çam, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Deniz Çezik, sivil toplum kuruluşlar temsilcileri, kurum amirleri ve engelli vatandaşlar katıldı.

Çam, programda, farkındalığı daha da artırmak için bir araya geldiklerini, farkındalığın önemli olduğunu söyledi.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu kaydeden Çam, şöyle konuştu:

"Sizlerin nasıl zorluklar içerisinde yaşadığınızı biliyoruz. Bunun için vatandaşlarımıza diyoruz ki birbirimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirelim. Devletin bütün birimleri olarak en önemli görevimiz hayatı kolaylaştırıcı adımlar atamak. Tabi ki bu adımları birlikte atmamız gerekiyor. Toplumun bütün katmanlarıyla atmalıyız. Farkındalık günleri toplumda bu hassasiyetin çok daha olgunlaşması noktasında önemli bir misyon. Her daim sizlere hizmet etmekten onur duyduğumuzu ve kapımızın sonuna kadar açık olduğunu belirtmek istiyorum."