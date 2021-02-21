Son dakika haber! Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber! Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi

21.02.2021 08:48
Son dakika haber! Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi, System.String[]

Son dakika haber... MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirdi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirdi. Gümrük mühürlü TIR'dan başka bir TIR'a yüklenmek üzereyken yapılan baskında kaçak içkilere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kızıltepe'de,  kaçak içkilerin gümrük mühürlü bir TIR'dan, mührü bozmadan başka bir TIR'a nakledilerek piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Bu kapsamda hareket geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

IRAK'A GİDECEKTİ

Mersin gümrüğünde içkilerin yüklemesi yapılan TIR'ın Irak'a gitmek için yola çıktığı, Kızıltepe ilçesinde başka bir TIR'a yükleme yapılmak istenerek Türkiye genelinde piyasaya sürüleceği öğrenildi. TIR'a ele konulurken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Müslim SARIYAR- Selim KAYA/KIZILTEPE (Mardin),


Son dakika haber! Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi
Son dakika haber! Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi
Son dakika haber! Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi
Son dakika haber! Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi
Son dakika haber! Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi

Türk Lirası, Kızıltepe, Mardin, Viski, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının teaser'ını yayınladı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bu sezon bir ilk yaşandı Gara'daki 13'üncü şehidin Iraklı olduğu belirlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine öpücükler gönderen AK Partiliye yanıt: Seviyorum seni, sevgine de inanıyorum Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi Bomba İddia: Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı "Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor
Türkiye, F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak Türkiye, F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak         
17:55
Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi         
17:15
Özlem Zengin'den kendisine yapılan çirkin saldırıyla tepki: Yaklaşık iki aydır sistematik saldırıya uğruyorum Özlem Zengin'den kendisine yapılan çirkin saldırıyla tepki: Yaklaşık iki aydır sistematik saldırıya uğruyorum         
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Döviz rezervi sıfırlandı" eleştirilerine yanıt: 95 milyar dolar rezervimiz var         
16:33
Doktor, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Doktor, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu         
16:10
Mesut Özil'in Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı okuması, Alman basınında gündem oldu Mesut Özil'in Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı okuması, Alman basınında gündem oldu         
15:55
Arabadan kurşun yağmuruna tutulan kadın sokak ortasında can verdi Arabadan kurşun yağmuruna tutulan kadın sokak ortasında can verdi         
15:39
Eşi tarafından dambılla feci şekilde öldürülen kadının yakınları konuştu Eşi tarafından dambılla feci şekilde öldürülen kadının yakınları konuştu         
15:25
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin hedefindeki Berat Albayrak'ı göklere çıkardı: Kazanımların altında onun imzası var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin hedefindeki Berat Albayrak'ı göklere çıkardı: Kazanımların altında onun imzası var         
14:39
8 aylık hamile kadın, yaptığı kaza sonrası bebeğini ölü doğurduğu için yargılanacak 8 aylık hamile kadın, yaptığı kaza sonrası bebeğini ölü doğurduğu için yargılanacak         
14:35
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
İtalya'da gördüğü meyve ve sebze kurutma tesisini Niğde'de kurarak yurt dışına açıldı İtalya'da gördüğü meyve ve sebze kurutma tesisini Niğde'de kurarak yurt dışına açıldı         
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 18:18:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei