Son dakika haber! Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi - Son Dakika

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirdi. Gümrük mühürlü TIR'dan başka bir TIR'a yüklenmek üzereyken yapılan baskında kaçak içkilere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kızıltepe'de, kaçak içkilerin gümrük mühürlü bir TIR'dan, mührü bozmadan başka bir TIR'a nakledilerek piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Bu kapsamda hareket geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

IRAK'A GİDECEKTİ

Mersin gümrüğünde içkilerin yüklemesi yapılan TIR'ın Irak'a gitmek için yola çıktığı, Kızıltepe ilçesinde başka bir TIR'a yükleme yapılmak istenerek Türkiye genelinde piyasaya sürüleceği öğrenildi. TIR'a ele konulurken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Müslim SARIYAR- Selim KAYA/KIZILTEPE (Mardin),