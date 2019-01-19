Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de 60 Günlük Yağışlardan Sonra Bahardan Kalma Günler Yaşanıyor

Kızıltepe'de 60 Günlük Yağışlardan Sonra Bahardan Kalma Günler Yaşanıyor

1 saat önce

Türkiye'nin birçok bölgesinde son günlerde kar ve buzlanma yaşanırken, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar güneşin tadını çıkarmak için parklara akın etti.

Kızıltepe'de 60 Günlük Yağışlardan Sonra Bahardan Kalma Günler Yaşanıyor, System.String[]
Türkiye'nin birçok bölgesinde son günlerde kar ve buzlanma yaşanırken, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar güneşin tadını çıkarmak için parklara akın etti.

Vatandaşlar Cumhuriyet Meydanında yüzünü gösteren güneşin altında çay keyfini yaşarken, ayakkabı boyacıları ve seyyar satıcılar yağışlı bir havanın ardından sıcak havada işlerini yapmanın rahatlığını ve sevincini yaşadı. Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar ise oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Kızıltepe ilçesinde esnaf olan Abdülkadir Boran 60 gün yağmur ve ara ara etkili olan kardan sonra yüzünü gösteren güneş ile bahardan bir gün yaşadıklarını söyledi. Boran "Doğuda batıda iki metre kar varken don varken Kızıltepe'de bahardan kalma günler yaşıyoruz. Çok güzel hava çok mutluyuz. 60 gündür yağan yağmurlardan dolayı bu gün güneşlin çıkması çok güzel. Kendimizi dışarıya attık. Şu anda güneşleniyoruz. 60 günden sonra yaklaşık 10 gün güneşi göreceğiz" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:34 Kaynak: İHA

Türkiye, Mardin, Kızıltepe, Güncel
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