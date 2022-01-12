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Kızıltepe'de 75 bin öğrenciye karne hediyesi - Son Dakika

Kızıltepe'de 75 bin öğrenciye karne hediyesi

12.01.2022 15:34
Kızıltepe'de 75 bin öğrenciye karne hediyesi

Kızıltepe ilçesinde 75 bin öğrenciye karne hediyesi olarak lunapark bileti verilecek.

Kızıltepe ilçesinde 75 bin öğrenciye karne hediyesi olarak lunapark bileti verilecek.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, öğrencilere lunapark bileti vereceklerini, tatilde çocukların bol bol dinlenmelerini, kitap okumalarını ve eğlenmelerini istediklerini söyledi.

Öğrencileri tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini kaydeden Çam, şöyle konuştu:

"Çocuklar bizim geleceğimiz, vatanına milletine hayırlı bir evlat olarak yetişmeleri çok önemli. Okuyacaklar, öğretmen, doktor olacaklar. Bu süreçte biz de her biri birbirinden değerli öğrencilerimizin eğitim ve sosyal yaşantılarına katkı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

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Hüseyin Çam, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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