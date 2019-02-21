Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Arapça Yazılı Tabelalar Kaldırılıyor

Kızıltepe'de Arapça Yazılı Tabelalar Kaldırılıyor

1 saat önce

Mardin Kızıltepe ilçesinde Arapça yazılı tabelalar zabıta ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Kızıltepe'de Arapça Yazılı Tabelalar Kaldırılıyor, System.String[]
Mardin Kızıltepe ilçesinde Arapça yazılı tabelalar zabıta ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Mardin'de Suriyelilerin yoğun olduğu Kızıltepe ilçesinde Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerinde kullanılan Arapça tabela, led ışık, posterler ve yazılar Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipler tarafından söküldü. Ekipler ilçe genelinde çalışmalarına başlarken uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Yeni açılacak iş yerlerinde de Arapça yazılara izin verilmeyeceği belirtildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:51 Kaynak: İHA

Zabıta, Mardin, Kızıltepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı, İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:43:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Arapça Yazılı Tabelalar Kaldırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]