Kızıltepe'de asfalt çalışması - Son Dakika

Kızıltepe'de asfalt çalışması

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş talimatları doğrultusunda çalışmaları başlatılan Kızıltepe ilçesi Şahkulubey Caddesinde beton asfalt dökümü başladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş talimatları doğrultusunda çalışmaları başlatılan Kızıltepe ilçesi Şahkulubey Caddesinde beton asfalt dökümü başladı. Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesinde bulunan Şahkulubey Caddesinde başlatılan yol çalışmaları hızla devam ediyor. Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen kilit parke yolda parke taşı sökme çalışmalarının ardından yağmur suyu gideri gibi alt yapı çalışmaları yapılan caddede fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirildi ve beton asfalt dökümüne başlandı. Şahkulubey Caddesine yaklaşık 2 bin ton beton asfalt dökümü gerçekleştirilecek.

Son Dakika

Wanda Nara, tatilde fotoğraflarını oğluna çektirirken yakalandı

Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu

87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu

Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi

Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu

Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı

Son Dakika! NATO'dan Ankara-Atina gerilimiyle ilgili açıklama geldi: Görüşmeler başladı, ancak henüz anlaşma sağlanamadı

Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti

Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş

Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem kamerada

Ünlü restoran sahibinin oğlunun bileklerinde de kesikler varmış

Son dakika! Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı

Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü

Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü