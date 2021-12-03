Kızıltepe'de asfalt çalışması - Son Dakika

Kızıltepe ilçesinde Ali Ertaş Caddesinde asfalt çalışması yapılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ilçe ve kırsal mahallelerin modern yollara kavuşması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Kızıltepe ilçe merkezinde Tandoğan Caddesi ve Stadyum Caddesindeki çalışmalar tamamlandı.

Kızıltepe ilçesinin önemli trafik güzergahlarından olan Ali Ertaş Caddesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ali Ertaş Caddesinde, yol kazma, malzeme serimi, sulama ve sıkıştırma çalışmaları tamamlanarak sıcak asfalt serimi başladı.