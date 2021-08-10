Kızıltepe'de aşı standı kuruldu - Son Dakika

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Kızıltepe ilçesinde aşı standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Meydanında kurulan stantta, vatandaşlar koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmak için kuyruk oluşturdu.

Aşı standında görevli sağlık çalışanı Zeyno Gümüş, sahada aşılama çalışmalarını sürdüklerini söyledi.

Talep fazla olduğu için mobil hizmet verdiklerini kaydeden Gümüş, "Aşılamamız son hız devam ediyor, şu an katılım gayet iyi." dedi.

Aşı olan Vecdin Temel de sağlık için herkesi aşı olmaya davet etti.