Kızıltepe'de Aşırı Yağışlar Sonrası Ev İş Yerlerini Su Bastı
1 saat önce
Kızıltepe'de aşırı yağışlar sonrası ev iş yerlerini su bastı MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kızıltepe
'de aşırı yağışlar sonrası ev iş yerlerini su bastı
MARDİN - Mardin
'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerine doğru etkili olan sağanak yağmurun ardından ilçeye bağlı Eşme
köyünde bulunan bazı evleri su bastı. Yoğun yağış nedeniyle su basan evine giren Aziz Kılınç
, kendi imkanları ile eşyalarını çıkarmaya çalıştı. Kılınç, "İki günden bu yana etkili olan yağışlar su baskınına neden oldu. Evime su girmesini engellemeye çalıştım ama başaramadım. Eşyalarımın tamamı kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.
Ekiplerin su tahliye çalışması başlattığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:04 Kaynak: İHA
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