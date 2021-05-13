Kızıltepe'de bayram namazında eller Filistin için semaya kalktı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Ulu Cami'de bayram namazı kılındı. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar sebebiyle bayrama buruk girdiklerini ifade eden vatandaşlar İsrail zulmünün bir an önce son bulmasını istedi.

Kızıltepe'de Ramazan Bayramı, yeni tip korona virüs tedbirleri gölgesinde karşılandı. Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram namazlarını kıldı. Tekbirler getiren cemaat, ellerini Filistin için semaya kaldırıldı. Bayrama buruk girdiklerini ifade eden vatandaşlar İsrail zulmünün bir an önce son bulmasını istedi.

Müslümanların birlik olması gerektiğini ifade eden Mehmet Yılmaz, "30 gün sonra Ramazan Bayramı'na eriştik. Maalesef kalbimiz kırık. Kudüs zülüm altında, Siyonist İsrail inşallah dünya üzerinde yok olacak. Müslümanlar kazanacak. Hepimiz birlik olup Kudüs, ilk kabemize sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Şükrü Cevheroğlu da "Bugün buruk bir bayram yaşıyoruz. Bütün İslam alemini Ramazan Bayramı mübarek olsun. Ama bugün bize bayram değil. Filistinli kardeşlerimizin üzerindeki İsrail zulmü kabul edilemez. İnşallah bu hayırlı günde Filistinli kardeşlerimiz üzerindeki zulüm son bulur. Başka bir bayramda hepimiz Mescid-i Aksa'da bayram namazımızı kılacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız" diye konuştu. - MARDİN