Kızıltepe'de bedensel engelli Mizgin'e tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika
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Kızıltepe'de bedensel engelli Mizgin'e tekerlekli sandalye desteği

14.05.2022 14:24
Kızıltepe'de bedensel engelli Mizgin'e tekerlekli sandalye desteği

Kızıltepe ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki bedensel engelli Mizgin Dağ, tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki bedensel engelli Mizgin Dağ, tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla Dağ'a özel yapım tekerlekli sandalye yapıldı.

Dağ'a tekerlekli sandalyesini Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam verdi.

Çam, Dağ'ın mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini ve bu mutluluğa ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Dağ ise, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Eski sandalyem kullanılamayacak durumdaydı ve onunla tek başıma dışarıya çıkamıyordum. Çok mutluyum. Yeni sandalyem ile kendi başıma dışarı çıkabileceğim." dedi.

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Engelliler Haftası, Hüseyin Çam, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de bedensel engelli Mizgin'e tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika


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