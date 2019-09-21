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Kızıltepe'de cezaevi firarisi yakalandı

32 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cezaevi firarisi araçla kaçarken yakalandı.

Kızıltepe'de cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cezaevi firarisi araçla kaçarken yakalandı. Söz konusu şahıs gözaltına alınarak polis merkez amirliğini götürüldü.


Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, 4 adet aranması ve bu suçlar kapsamında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi V.G.'nin Şahkulubey Mahallesi'nde görüldüğü bilgisini aldı. Polis ekipleri söz konusu şahsın bir araçla kaçtığını tespit etti. Ekipler kovalama sonucu V.G.'yi yakaladı. Şahsın, Cumhuriyet Polis Merkez Amirliğinde gözaltında tutulduğu belirtildi.


Aranması olan 7 kişi yakalandı


Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Kızıltepe genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde M.S.Ç.., H.Ö., V.D., Ö.K., M.B., B.B., Z.G'yi gözaltına aldı. Aralarında kesinleşmiş hapis cezaları olan şahısların emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
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