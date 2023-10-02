Eşini katledip intihara kalkışan şahsın sosyal medyada paylaştığı video ortaya çıktı

ızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Semra Durak'ı (36) iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldüren, aynı silahla kendisine ateş ederek intihara kalkışan ve hastanede yoğun bakımdaki tedavisi süren Ömer Durak'ın (42), sosyal medyada ne zaman paylaşıldığı belli olmayan görüntüsü ortaya çıktı. Durak, görüntüde arabanın içinde torpido gözündeki paraları yırtıp camdan dışarı atarken, "Daha da var. Çoktur. Arabanın göğsü doludur. Başıma siyah takke koymuşum. Kızıltepe bundan sonra benden kendini muhafaza etsin. Kızıltepe'yi yıkacağım, Kızıltepe'ye kadar para yırtsam sonu gelmez. Para beni bulmaya mahkumdur. Kurtuluşu yok" dediği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak, 2 çocuğuyla birlikte evine dönen 4 çocuk annesi eşi Semra Durak'la kapının önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer Durak, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının gözü önünde eşi Semra Durak'a ateş etti. Semra Durak vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Ömer Durak aynı tabancayı başına dayayarak ateş etti.

KADIN ÖLDÜ, ERKEK AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semra Durak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Semra Durak'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Ağır yaralanan Ömer Durak'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Durak'ın dün uzaklaştırma kararını bozduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Eşi Semra Durak'ı (36) iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldüren, aynı silahla kendisine ateş ederek intihara kalkışan ve hastanede yoğun bakımdaki tedavisi süren Ömer Durak'ın (42), sosyal medyada ne zaman paylaşıldığı belli olmayan görüntüsü ortaya çıktı.

"KIZILTEPE BENDEN KENDİNİ MUHAFAZA ETSİN"

Durak, görüntüde arabanın içinde torpido gözündeki paraları yırtıp camdan dışarı atarken, "Daha da var. Çoktur. Arabanın göğsü doludur. Başıma siyah takke koymuşum. Kızıltepe bundan sonra benden kendini muhafaza etsin. Kızıltepe'yi yıkacağım, Kızıltepe'ye kadar para yırtsam sonu gelmez. Para beni bulmaya mahkumdur. Kurtuluşu yok" dediği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.