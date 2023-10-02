Eşini katledip intihara kalkışan şahsın sosyal medyada paylaştığı video ortaya çıktı - Son Dakika

Eşini katledip intihara kalkışan şahsın sosyal medyada paylaştığı video ortaya çıktı

Son Güncelleme: 02.10.2023 22:55

Kızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Semra Durak'ı öldüren ve intihara kalkışan Ömer Durak'ın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Durak, arabada bulunan paraları yırtıp atarken, Kızıltepe'yi yıkacağını ve para bulmaya mahkum olduğunu söylüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Semra Durak'ı (36) iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldüren, aynı silahla kendisine ateş ederek intihara kalkışan ve hastanede yoğun bakımdaki tedavisi süren Ömer Durak'ın (42), sosyal medyada ne zaman paylaşıldığı belli olmayan görüntüsü ortaya çıktı. Durak, görüntüde arabanın içinde torpido gözündeki paraları yırtıp camdan dışarı atarken, "Daha da var. Çoktur. Arabanın göğsü doludur. Başıma siyah takke koymuşum. Kızıltepe bundan sonra benden kendini muhafaza etsin. Kızıltepe'yi yıkacağım, Kızıltepe'ye kadar para yırtsam sonu gelmez. Para beni bulmaya mahkumdur. Kurtuluşu yok" dediği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak, 2 çocuğuyla birlikte evine dönen 4 çocuk annesi eşi Semra Durak'la kapının önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer Durak, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının gözü önünde eşi Semra Durak'a ateş etti. Semra Durak vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Ömer Durak aynı tabancayı başına dayayarak ateş etti.

Kızıltepe'de Cinayet ve İntihar Girişimi

KADIN ÖLDÜ, ERKEK AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semra Durak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Semra Durak'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Ağır yaralanan Ömer Durak'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Durak'ın dün uzaklaştırma kararını bozduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Eşi Semra Durak'ı (36) iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldüren, aynı silahla kendisine ateş ederek intihara kalkışan ve hastanede yoğun bakımdaki tedavisi süren Ömer Durak'ın (42), sosyal medyada ne zaman paylaşıldığı belli olmayan görüntüsü ortaya çıktı.

"KIZILTEPE BENDEN KENDİNİ MUHAFAZA ETSİN"

Durak, görüntüde arabanın içinde torpido gözündeki paraları yırtıp camdan dışarı atarken, "Daha da var. Çoktur. Arabanın göğsü doludur. Başıma siyah takke koymuşum. Kızıltepe bundan sonra benden kendini muhafaza etsin. Kızıltepe'yi yıkacağım, Kızıltepe'ye kadar para yırtsam sonu gelmez. Para beni bulmaya mahkumdur. Kurtuluşu yok" dediği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kızıltepe'de Cinayet ve İntihar Girişimi
Kaynak: DHA

Ömer, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini katledip intihara kalkışan şahsın sosyal medyada paylaştığı video ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini katledip intihara kalkışan şahsın sosyal medyada paylaştığı video ortaya çıktı - Son Dakika
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