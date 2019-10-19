Kızıltepe'de Cumhuriyet Bayramı için satranç turnuvası düzenlendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Mardin Satranç Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle satranç turnuvası düzenledi. Turnuvaya birçok farklı ilden 190 satranç sever katıldı.



Kızıltepe Gençlik Merkezi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 4 farklı yaş kategorisinden 190 satranç sporcusu katıldı. Programa Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, İlçe Halk Eğitim Merkezi Abdulkadir Gümüş, Gençlik Merkezi Müdürü Ümran Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Satranç severlere başarılar dileyen Kaymakam Hüseyin Çam, turnuvanın ilk hamlesini yaptı. Sporcular en iyi hamleyi yapmak için kıyasıya mücadele etti. Programın sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.



Turnuva hakkında bilgiler veren İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Gümüş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Mardin Satranç Federasyonu ile birlikte bir turnuva düzenledik. Mardin, Şanlıurfa, Muş, Burdur gibi illerimizden katılımcılarımız oldu. Her yaş kategorisinden 190 katılımcımız burada yarıştı. Bu kadar farklı ilden katılımcının olması bizi sevindirdi. Ben satrançta iyiyim diyen herkes bu turnuvaya katılabilir. Turnuva sonunda birinci gelen kardeşimize 500 liralık bir ödül, ikincimize 400 ve üçüncü olan kişiye 300 liralık bir ödül vereceğiz" dedi.



Satrancın çocuklar için güzel bir spor olduğunu anlatan Gümüş, "Çocuklarımızın boş zamanlarını doldurmak, mahalle aralarında boş boş dolaşacaklarına, kötü alışkanlıklara meyil edeceklerine buraya gelip zamanlarını değerlendirmek ve beyin jimnastiği yapmalarını sağlamak istedik. Bu çalışmadan dolayı bize ev sahipliği yapan Kızıltepe Gençlik Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MARDİN