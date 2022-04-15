Kızıltepe'de diyabet hastalarına yönelik eğitim - Son Dakika
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Kızıltepe'de diyabet hastalarına yönelik eğitim

15.04.2022 14:19
Kızıltepe'de diyabet hastalarına yönelik eğitim

Kızıltepe ilçesinde diyabet hastalarına yönelik verilen eğitimler sürüyor.

Kızıltepe ilçesinde diyabet hastalarına yönelik verilen eğitimler sürüyor.

Kızıltepe Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Birimi ve dahiliye uzmanı doktorları tarafından verilen eğitimlerde hastalara diyabet hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Serdar Kalkan, diyabet eğitiminin toplum arasında yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Kalkan, hastaların yaşamlarını kolaylaştırmak ve diyabeti tanımalarını sağlamak amacıyla eğitim verdiklerini belirtti.

Kalkan, "Vatandaşların yaşam kalitesini etkileyen diyabetle mücadele hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli ve onlara en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz." dedi.

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Kızıltepe Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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