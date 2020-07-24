Kızıltepe'de elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin TEİAŞ tarafından 26 Temmuz Pazar günü 00: 00-06: 00 saatleri arasında yürütülecek çalışma nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada elektrik kesintisinden etkilenecek mahallelere ilişkin şu bilgi paylaşıldı:
"26 Temmuz Pazar günü 00: 00-03: 00 saatleri arasında; Akalın, Altıntoprak, Atatürk, Bahçelievler, Cumhuriyet, Doyuran, Ersoylu, Fırat, Koçhisar, Sanayi, Tepebaşı, Yenimahalle ve İpek mahalleleri, 03: 00-04: 30 saatleri arasında; Atatürk, Cumhuriyet, Ilıcak, Selahattın Eyyubı, Turgut Özal, Üçevler mahalleleri ve 04: 30-06: 00 saatleri arasında; Turgut Özal Mahallesinde elektrik kesinti gerçekleştirilecek."