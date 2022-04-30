Kızıltepe'de emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Kızıltepe'de emniyet kemeri uygulaması yapıldı

30.04.2022 12:37
Kızıltepe'de emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında Kızıltepe Mardin karayolunda gerçekleştirilen denetime, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Deniz Çezik katıldı.

Trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve önemini vurgulamak amacıyla yapılan denetimde durdurulan araçlar kontrol edilerek sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Çam, burada yaptığı konuşmada, bayram dolayısıyla karayollarında trafik yoğunluğunun arttığını söyledi.

Güven, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram için sürücülerin kurallara uymalarının ve emniyet kemeri takmalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Çam, şunları söyledi:

"Biz emniyet ve jandarma ekiplerimizle yedi gün yirmi dört sahadayız, yollardayız, bütün sürücülerimizi bu noktada uyarıyoruz. Ramazanın vermiş olduğu rehavete kapılmadan daha dikkatli olmaları noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şimdiden tüm hemşerilerimin bayramını tebrik ediyorum. Özellikle görevlerinin başında canla başla çalışan kıymetli jandarma ve emniyet personellerimize kolaylıklar diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza da kurallara uyarak, herhangi bir kaza bela olmaksızın gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyorum."

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Kızıltepe, Hisarcık, Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika


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