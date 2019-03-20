Kızıltepe'de Erkek Cesedi Bulundu
43 dakika önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.
Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe Dunaysır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mezopotamya
Mezarlığı'nın girişinde yüz üstü yatan bir erkek cesedi bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler, şahsın başından vurulduğunu ve yanında birde tabanca olduğunu fark etti. Polis
ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekti. Cesedin Melik Durak'a (21) ait olduğu öğrenilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Durak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - MARDİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:45 Kaynak: İHA
İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü
Şahin Başlı Bastonun Bıçak Olduğunu Anlayan Polis Şaşkına Döndü
Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi
Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti