Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Erkek Cesedi Bulundu

Kızıltepe'de Erkek Cesedi Bulundu

43 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

Kızıltepe'de Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe Dunaysır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mezopotamya Mezarlığı'nın girişinde yüz üstü yatan bir erkek cesedi bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler, şahsın başından vurulduğunu ve yanında birde tabanca olduğunu fark etti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekti. Cesedin Melik Durak'a (21) ait olduğu öğrenilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Durak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:45 Kaynak: İHA

Polis, Mardin, Kızıltepe, 3. Sayfa
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