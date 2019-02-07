Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Göçmen Sağlığı Merkezi Açıldı

Kızıltepe'de Göçmen Sağlığı Merkezi Açıldı

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek Suriyelilere yönelik Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı.

Kızıltepe'de Göçmen Sağlığı Merkezi Açıldı, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek Suriyelilere yönelik Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliğince yürütülen "Sıhhat Projesi" kapsamında kurulan Kızıltepe 2 Nolu Göçmen Sağlığı Merkezinin törenle açılışı yapıldı.

Törene, Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, Mardin Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hidayet Bakaç, İlçe Sağlık Müdürü Cihat Adın, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bakaç, İl Göç İdaresinden aldıkları veriler doğrultusunda Kızıltepe'de yaklaşık 25 bin Suriyeli bulunduğunu belirtti.

Suriyeli vatandaşlara kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunmak için Göçmen Sağlığı Merkezi açıklarını dile getiren Bakaç, "Merkezde temel sağlık hizmetleri kapsamında poliklinik hizmeti, çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı izlemleri, aşı uygulamaları, gebe izlemi, kanser taraması, diğer koruyucu-geliştirici sağlık hizmetleri sunulmakta olup, bir doktor, üç hemşire, bir danışman, bir tercüman ve bir hizmetli ile sağlık hizmeti sunulacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:12 Kaynak: AA

Mardin, Kızıltepe, Güncel
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