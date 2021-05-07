Kızıltepe'de gökyüzündeki sıralı ışıkları teşbih tanesine benzettiler - Son Dakika

Kızıltepe'de gökyüzündeki sıralı ışıkları teşbih tanesine benzettiler

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çeşitli noktalın akşam gökyüzünde sıralı bir şekilde onlarca ışık görüntülendi. Şaşkına dönene bazı vatandaşlar sıralı ışıkları teşbih tanelerine benzetti.

Akşam saatlerinde Kızıltepe'nin çeşitli köylerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde 10nlar ışık görüntülendi. Gökyüzünde beliren ışıklar vatandaşları hayrete düşürdü. Şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş ışıkları teşbih tanesine benzetti.

Şaşkınlığını 'Kızıltepe'de tuhaf görüntü' olarak anlatan Barnas Çobanoğlu, "Saat 20: 58 itibarıyla Akziyaret tarafında gökyüzünde şöyle bir görüntüyü tanık olduk. Çözemediğimiz bu görüntüyü bilen varsa açıklama yapabilir. Tesbih taneleri ışık halkalarından meydana gelen ve göğe yükselerek birer birer kaybolan bu görüntü yaklaşık iki dakika sürdü" dedi.