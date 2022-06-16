Kızıltepe'de hayvan ambulansı hizmete girdi - Son Dakika
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Kızıltepe'de hayvan ambulansı hizmete girdi

16.06.2022 11:30
Kızıltepe'de hayvan ambulansı hizmete girdi

Kızıltepe ilçesinde yaralı hayvanlara tedavi ve acil müdahalede geç kalınmaması için hayvan ambulansı hizmete girdi.

Kızıltepe ilçesinde yaralı hayvanlara tedavi ve acil müdahalede geç kalınmaması için hayvan ambulansı hizmete girdi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ilçede 30 bin metrekare alan üzerinde hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Vatandaşlara sünnet, düğün, mevlit ve sosyal etkinliklerde arta kalan yemekleri barınağa vermeleri çağrısında bulunan Çam, birimde 10 personelin faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Çam, şöyle konuştu:

"İnşallah en kısa süre içerisinde arkadaşlarımızla beraber ilçemizdeki yaralı ve bakıma muhtaç hayvanları alıp merkezimizde tedavi etmeye başlayacağız. Her daim vatandaşın yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bütün çalışmaların yanı sıra sokak hayvanlarına da gereken değeri veriyoruz ve vermeye de devam vereceğiz. Hayvan ambulansımız faaliyete geçti. Vatandaşlarımız sokakta gördüğü yaralı hayvanları bize bildirsinler, biz 7 gün 24 saat görevimizin başındayız, olmaya da devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Hüseyin Çam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de hayvan ambulansı hizmete girdi - Son Dakika

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