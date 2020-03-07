Kızıltepe'de İdlib şehitleri için Türk bayraklı konvoy - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızıltepe'de İdlib şehitleri için Türk bayraklı konvoy - Son Dakika

Kızıltepe'de İdlib şehitleri için Türk bayraklı konvoy

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İdlib'de şehit düşen askerler için konvoy oluşturup, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Kızıltepe'de İdlib şehitleri için Türk bayraklı konvoy, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İdlib'de şehit düşen askerler için konvoy oluşturup, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.


Yenikent Mahallesi TOKİ Camii'nde İdlib şehitleri için mevlid-i şerif programı düzenlendi. Vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Programın ardından kalabalık bir grup vatandaş ile İdlib'de şehit düşen askerler için konvoy oluşturuldu, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Şehitlerin isimleri okundu, kalabalık grup Türk bayraklarıyla 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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