Kızıltepe'de ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı desteği sunuldu - Son Dakika
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Kızıltepe'de ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı desteği sunuldu

25.04.2022 13:41
Kızıltepe'de ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı desteği sunuldu

Kızıltepe'de Kaymakamlık ve belediye tarafından ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye alışveriş kartı verildi.

Kızıltepe'de Kaymakamlık ve belediye tarafından ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye alışveriş kartı verildi.

İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ürünlerinde kullanmaları için 400'er liralık alışveriş kartı desteği sağlandı.

Evlere ulaştırılan zarfın içinde alışveriş kartının yanı sıra Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın, Türkçe ve Kürtçe olarak yazdığı vatandaşların Ramazan Bayramlarını kutladığı not da yer alıyor.

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Kaymakamlık, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı desteği sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızıltepe'de ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı desteği sunuldu - Son Dakika
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