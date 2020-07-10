Kızıltepe'de ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemeleri verildi - Son Dakika

Kızıltepe'de ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemeleri verildi

Kızıltepe ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemeleri dağıtıldı.

Kızıltepe ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemeleri dağıtıldı. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Fırat, Cumhuriyet, İpek ve Yeni mahallelerinde ihtiyaç sahibi aileleri tespit etti. Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Murat Öğdür koordinesindeki ekipler, aileleri ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra ailelere, Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubundan temin edilen temizlik ve gıda yardım kolileri verildi. Aileler, polis ekiplerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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