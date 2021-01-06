Kızıltepe'de internet kafeler EBA destek noktalarına dönüştürüldü - Son Dakika

- Kızıltepe'de internet kafeler EBA destek noktalarına dönüştürüldü

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi, evde internet erişimi olmayan öğrencilerin faydalanabilmesi için kentteki internet kafeleri EBA destek noktası haline getirdi.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi örnek bir projeye daha imza attı. internet erişimimde sorun yaşayan ve evde yeterli imkanları olmayan öğrencilere EBA hizmeti vermeye başlayan Kızıltepe Belediyesi Turgut Özal Sağlık Yaşam Merkezi, Mezopotamya Hanımeli Sağlık Yaşam Merkezi ve Dikmen Hanımeli Kadın Merkezinde EBA destek odaları kurmuştu. Belediye şimdi de ilçede yer alan ve korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan internet kafeleri kiralayarak EBA destek noktaları haline getirdi. Yapılan çalışma ile toplamda 125 bilgisayar ile uzaktan eğitime yakından destek sağlanıyor.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatlarıyla hayata geçirilen proje hem öğrencileri hem de esnafı sevindirdi. Proje hakkında bilgi veren Kaymakam Çam, "Kızıltepe Belediyesi olarak özellikle uzaktan eğitim gören çocuklarımıza eğitim desteği verebilmek adına ilçemizin farklı noktalarında bulunan internet kafelerimizle görüşerek onları EBA destek merkezine dönüştürdük. Toplamda 9 birimde 125 bilgisayarla çocuklarımızın hizmetindeyiz. Bu projeyi yaparken hem çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak hem de işlerinden kaynaklı zorluk çeken işletmelerimize bir nebze de olsun can suyu vermeyi amaçladık" dedi.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Uygulamadan memnun oluğunu belirten Yakup Türk, "11. sınıfa gidiyorum. Bu çalışmanın yapılması çok iyi oldu. Şuanda burada gelip videomu izledikten sonra soru çözüyorum. Çok faydalı bir şey oluyor" diye konuştu.

Öğrencilere eşlik eden bilişim uzmanı öğretmeni Mehmet Nuri Gün de "Buradaki öğrencilere EBA'ya girme noktasında şifre alma noktasında destek sağlıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'a teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı" şeklinde konuştu.