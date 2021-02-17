Kızıltepe'de jandarma ekipleri firari 4 zanlıyı yakaladı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu biri 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, üçü de 3'er yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan 4 zanlı yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kızıltepe Elbeyli Mahallesinde ikamet eden cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan M.H.A. isimli şahıs Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yine aynı köyden aynı suçtan dolayı aranan ve haklarında 3'er yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., M.Y. ve K.Y. isimli şahıslar da jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 zanlının da çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - MARDİN