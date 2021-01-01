Kızıltepe'de kadınlar 100 bin çilek fidesini toprak buluşturdu - Son Dakika

Kızıltepe'de kadınlar 100 bin çilek fidesini toprak buluşturdu

01.01.2021 12:23
Kızıltepe'de kadınlar 100 bin çilek fidesini toprak buluşturdu, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam'ın başkanlığında 15 girişimci kadın tarafından kurulan Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin hazırladığı ve GAP İdaresi tarafından çilek üretiminde desteğe hak kazanan Mezopotamya...

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam'ın başkanlığında 15 girişimci kadın tarafından kurulan Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin hazırladığı ve GAP İdaresi tarafından çilek üretiminde desteğe hak kazanan Mezopotamya Çilek Bahçeleri Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mezopotamya Çilek Bahçeleri Projesi'nin açılışına Kaymakam Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, eşi Dilek Çam, girişimci kadınlar ve davetliler katıldı. İlçe Müftüsü Mahsun Taşçı'nın dualarıyla çilek bahçelerinin açılışı gerçekleştirildi. Kızıltepe Belediyesine ait 20 dönümlük arazide 100 bin çilek fidesini toprakla buluşturan kadınlar, fidelerin filizlenip meyve vermesini dört gözle beklemeye başladı.

"Tarımın ileriye gitmesinin en önemli yolu bölgeye uygun ürünler yetiştirebilmek"

Tarımın ileriye gitmesi için bölgeye uygun ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Çam, "15 kadınımız bir araya geldi ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Çünkü gelecek noktasında tarımın ileriye gitmesinin en önemli yolu bir araya gelebilmek, kooperatifleşebilmek ve bölgeye uygun ürünler yetiştirebilmek. Bu kooperatifin ilk projesi de Kızıltepe Belediyesi, Kızıltepe Kaymakamlığı olarak kooperatifin kurulmasında hem teşvik hem de destek sağladık. Bu kooperatifimizin ilk projesi olan Mezopotamya Çilek Bahçesi Projesi'nin startını verdik" dedi.

"Kızıltepe için ürün çeşitliliği sağlanmış olacak"

Demo bahçe kurduklarını ifade eden Kaymakam Çam, "Özellikle 2021 yılında bu çileğin bölgemize uygunluğunu bizatihi yaşayarak göreceğiz. Özellikle yaz sıcağımıza dayanıklı fideler seçtik. Eğer bu fidelerle yazı güzel bir şekilde geçirebilirsek bu, Kızıltepe için ayrıca ürün çeşitliliği sağlanmış demektir. Biz maliyet analizleri yaptığımızda şunu gördük, buğdayın yanında diğer ürünleri koyup çeşitlendirirsek vatandaşımızın karı artmış olacaktır. Bizim nihai amacımız bu ürünün mevsim koşullarımıza uygunluğunu ispat ettikten sonra vatandaşımıza ekme noktasında çağrı yapmak. Biz deneyeceğiz, evet bu bölgeye uygun, bu toprağa uygun, bu mevsime, bu güneşe uygun o zaman vatandaşımıza biz ektik yetişiyor, siz de ekerseniz karınız şöyle olur diye bunu çeşitli platformlarda anlatacağız" diye konuştu.

"Amacımız dezavantajlı kadınları kooperatife dahil ederek onlara gelir sağlamak"

Kooperatifin kuruluşuna öncelik eden Dilek Çam ise, "20 dönüm çilek bahçemiz var. Mart 20'de kurulduk. Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde şu anda 15 kadınımız mevcut. Ama bu sayı ileride 50'yi bulacaktır. Amacımız dezavantajlı kadınları kooperatife dahil ederek onlara gelir sağlamak. Mayıs ayında inşallah çilek hasadımızı yapacağız. Çileklerimizi değişik pazarlara sunmak istiyoruz. Bu güzel toprakları güneşle buluşturup, çok güzel çilek bahçelerinde çok güzel çilekler yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Mayıs ayında çilekler meyve vermeye başladığında kadınlar çilekleri kuracakları pazarda satışa sunacak. - MARDİN

Kızıltepe'de kadınlar 100 bin çilek fidesini toprak buluşturdu
Kızıltepe'de kadınlar 100 bin çilek fidesini toprak buluşturdu
Kızıltepe'de kadınlar 100 bin çilek fidesini toprak buluşturdu
Kızıltepe'de kadınlar 100 bin çilek fidesini toprak buluşturdu
Kızıltepe'de kadınlar 100 bin çilek fidesini toprak buluşturdu

Mezopotamya, Kızıltepe, Mardin, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kızıltepe'de kadınlar 100 bin çilek fidesini toprak buluşturdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor "Banker Bilo" gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi Sevdiği kızla evlenemediği için intihara kalkışan genç böyle kurtarıldı Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada
Mesut Özil, sosyal medyadan kızının yüzünü ilk kez paylaştı Mesut Özil, sosyal medyadan kızının yüzünü ilk kez paylaştı         
12:21
Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti         
11:57
Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor         
11:48
Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti         
10:02
Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi         
09:41
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı         
08:17
Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider         
00:31
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 12:32:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızıltepe'de kadınlar 100 bin çilek fidesini toprak buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei