Kızıltepe'de kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe'ye bağlı Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar M.D. ve M.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN