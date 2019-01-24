Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kızıltepe'de Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan İ.İ. adlı şahıs yakalandı.

Kızıltepe'de Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan İ.İ. adlı şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerince yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama ile ruhsatsız silah taşıma suçlarından aranan İ.İ. isimli şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Hakkında 6 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin 600 TL para cezası olan İ.İ., adliyeye sevk edildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü

TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:37:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]