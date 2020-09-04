Kızıltepe'de Kilise Caddesinde düzenleme çalışması - Son Dakika

Kızıltepe Belediyesi, Kilise Caddesinde aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Kızıltepe Belediyesi, halı motifli caddeyi vatandaşların beğenisine sunmak için gün sayıyor. 700 metre uzunluğundaki Kilise Caddesinde yapılan kilim motifinde bin 320 metre bordür, oluk ve ama taşı kullanıldı. 4 bin 500 metrekare kaldırım bazalt taşı döşenen caddede kaldırımlar da yenilendi.

Çevre düzenlemesi kapsamında cadde yol boyunca turunç ağaçlarıyla süslenecek.