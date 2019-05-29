Kızıltepe'de kırmızı mercimek ve buğday hasadına başlandı

Mardin Kızıltepe ilçesinde kırmızı mercimek ve buğday hasadına başlandı.

Mardin Kızıltepe ilçesinde kırmızı mercimek ve buğday hasadına başlandı.



Kızıltepe'de hasat edilen kırmızı mercimek ve buğday, Hububat Ticaret Merkezi'ne getirildi. Burada ürünlerle ilgili analizlerden sonra kırmızı mercimek ile buğdayın satışına başlandı. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter konuya ilişkin şunları söyledi:



"Bugün bölgemizde yetişen en önemli ürünlerden olan kırmızı mercimek ve buğday hasadına başlandı. İlk ürünler Hububat Ticaret Merkezi'ne geldi. Temel geçim kaynağı tarım olan ve dünyanın en kaliteli Kırmızı mercimek ve makarnalık buğdayların yetiştiği Mardin ovamıza ve tüm tarım bileşenlerine hayırlı ve bereketli bir hasat yılı olmasını cenabı Allah'tan dileriz" dedi. - MARDİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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