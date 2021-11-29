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Kızıltepe'de kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeniyor - Son Dakika

Kızıltepe'de kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeniyor

29.11.2021 10:34
Kızıltepe'de kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeniyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri ilçede 1 milyon metrekarenin üzerinde yol yapmayı hedefliyor.

Merkez mahallelerde 350 bin metrekare, kırsal mahallelerde de 350 bin metrekare olmak üzere toplamda 700 bin metrekare parke döşemesi gerçekleştirildi.

23 kırsal mahallede çalışmalarını tamamlayan ekipler, İki Kuyu, Eskin, Araköy, Ekinlik, Erikli ve Fındıktepe mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, mahalle sakinleriyle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çam, yaptıkları çalışmalarda vatandaşların görüşlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Neticede yaptığımız her iş onlar için. Bu nedenle onların da düşünceleri bizler için son derece önemli. Şimdiye kadar 23 mahallemizi bitirdik. 6 mahallemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz ilçemizde yapılmayan yolun kalmaması." ifadelerini kullandı.

Kızıltepe'de kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeniyor
Kızıltepe'de kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeniyor
Kızıltepe'de kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeniyor
Kızıltepe'de kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeniyor
Kızıltepe'de kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeniyor

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızıltepe'de kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeniyor - Son Dakika
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