Kızıltepe'de korona virüs tedbirlerini ihlal eden iki işletme kapatıldı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde iki iş yerine kapatma cezası verildi. Ekiplerce iş yerlerine yönelik yapılan denetimler sırasında tedbirleri ihlal eden 28 şahsa da ayrı ayrı 900 liradan olmak üzere toplamda 25 bin 200 lira ceza kesildi.

Valilik koordinasyonunda kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin korona virüs denetimleri hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekiplerince koron virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler esnasında Tepebaşı Mahallesi 624. sokak üzerinde bulunan bir kafe ve İçişleri Bakanlığı İSDEM sistemine düşen ihbarı değerlendiren ekipler tarafından Cumhuriyet Mahallesi Eski Hastane Caddesi No: 65 sayılı adreste bulunan bir iş yerinde yapılan kontrollerde korona virüs kapsamında alınan tedbirlere uyulmadığı tespit edildi. Denetlemeyi yürüten ekipler 2 iş yeri işletmesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince müşteri konumundaki 28 şahsa ayrı ayrı 900 Türk lirası 2 iş yeri sahibine ise ayrı ayrı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 31 bin 500 lir cezai işlem uyguladı. - MARDİN