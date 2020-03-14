Kızıltepe'de kurs merkezlerinin faaliyetlerine ara verildi - Son Dakika
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Kızıltepe'de kurs merkezlerinin faaliyetlerine ara verildi

13 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi bünyesinde gençlere ve kadınlara yönelik açılan kurs faaliyetlerine 30 Mart'a kadar ara verdi.

Kızıltepe'de kurs merkezlerinin faaliyetlerine ara verildi, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi bünyesinde gençlere ve kadınlara yönelik açılan kurs faaliyetlerine 30 Mart'a kadar ara verdi.


Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, başkanlığında kaymakamlık binasında yapılan değerlendirme toplantısında koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler ele ele alındı. Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Kızıltepe Gençlik Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri kurslarının faaliyetlerine 30 Mart tarihine kadar ara verilmesi kararı alındı. - MARDİN

Hüseyin Çam, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:37 Kaynak: İHA
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