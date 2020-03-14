Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de kurs merkezlerinin faaliyetlerine ara verildi - Son Dakika
Kızıltepe'de kurs merkezlerinin faaliyetlerine ara verildi
13 dakika önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi bünyesinde gençlere ve kadınlara yönelik açılan kurs faaliyetlerine 30 Mart'a kadar ara verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:37 Kaynak: İHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi bünyesinde gençlere ve kadınlara yönelik açılan kurs faaliyetlerine 30 Mart'a kadar ara verdi.
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, başkanlığında kaymakamlık binasında yapılan değerlendirme toplantısında koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler ele ele alındı. Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Kızıltepe Gençlik Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri kurslarının faaliyetlerine 30 Mart tarihine kadar ara verilmesi kararı alındı. - MARDİN
Son Dakika Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek? Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi