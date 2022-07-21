Edinilen bilgilere göre, olay, akşam saatlerinde Merkez Tepebaşı Mahallesi 641 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan Onur B., nereden geldiği bilinmeyen kurşunla bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Tepebaşı, Hisarcık, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kızıltepe'de maganda kurşunu hedefi olan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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