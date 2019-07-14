Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de mağazada yangın
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Kızıltepe'de mağazada yangın

6 saat önce

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde mobilya ve beyaz mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kızıltepe'de mağazada yangın, System.String[]
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde mobilya ve beyaz mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Koçhisar Mahallesi, Kilise Caddesi'nde bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazasında dün gece bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çok sayıda mobilya ve beyaz eşya yandı. Yangının nedeni araştırılıyor.


- Mardin
Kızıltepe, İtfaiye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:54 Kaynak: DHA
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