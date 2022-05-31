Kızıltepe'de marketlere denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Kızıltepe'de marketlere denetim

31.05.2022 16:34
Kızıltepe'de marketlere denetim

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde ürünlerin gramaj, hijyen, tüketim tarihini kontrol ederek etiket ile kasa fiyatı karşılaştırması yaptı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, denetimlerin süreceğini belirterek, "Ekiplerimiz, fiyatların yanında özellikle hijyen koşullarını ve ekmeklerin gramajlarını da kontrol ediyor. Vatandaşlarımızın hakkını sonuna kadar koruyup fırsatçılara asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da denetimde el konulan düşük gramajlı ekmekler ücretsiz dağıtıldı Şanlıurfa'da denetimde el konulan düşük gramajlı ekmekler ücretsiz dağıtıldı Kızıltepe'de yol çalışmaları başladı Kızıltepe'de yol çalışmaları başladı
Kaynak: AA

Kızıltepe Belediyesi, Kızıltepe, Mardin, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de marketlere denetim - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
16:23 Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı: Bunları da eve yollayın
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:41:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de marketlere denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement