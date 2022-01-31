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Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika

Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı devam ediyor

31.01.2022 15:31
Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı devam ediyor

Kızıltepe Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

Kızıltepe Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk, İpek, Dunaysır, Harmandüzü, Karakulak ve Yolaldı Mahallelerinde 10 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

İlçe genelinde metruk halde bulunan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan yapılarda uyuşturucu madde kullanıldığını tespit eden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıları tespit edip yıkım işlemlerini gerçekleştireceklerini ve bunun için oluşturulan komisyonun çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Komisyonda, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Çezik, kurum amirleri ve personeller yer alıyor.

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Mustafa Kemal Atatürk, Uyuşturucu, Kızıltepe, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika


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