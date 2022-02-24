Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı sürüyor

24.02.2022 11:50
Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen metruk binaların yıkımı devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen metruk binaların yıkımı devam ediyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan metruk binalar ve enkazlarının, başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı gibi amaçlarla kullanılmasının önüne geçiliyor

Emniyet ve belediye ekipleri tarafından Atatürk, İpek, Dunaysır, Harmandüzü, Karakulak, Yolaldı, Tepebaşı, Yenimahalle, Fırat, Cumhuriyet, Dunaysır, Bahçelievler, Turgut Özal ve Zergan Mahallesi'nde metruk durumda olduğu tespit edilen 26 bina yıkıldı. Bir ayda 26 yıkım gerçekleştiren ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkılan metruk yapılarının yanı sıra sahibine ulaşılamayan ve tebligat yapılamayan yapılar için Kızıltepe Belediyesi web sitesinde 30 gün süreli askı ilanı verildi. Askı ilanı sona eren yapıların 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği yıkım işlemi yapılacak.

Vatandaşlar da metruk binaların yıkılmasından oldukça memnun. Çocuklarının ve kendi can güvenliğinden korkan vatandaşlar, metruk yapıların bir bir yıkılmaya başlamasıyla rahat bir nefes almaya başladı. - MARDİN

Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı sürüyor
Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı sürüyor

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Kaymakamlık, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika


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