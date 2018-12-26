Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Mısır Tarlada Kaldı

Kızıltepe'de Mısır Tarlada Kaldı

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ovasında son günlerde yağan yağmur nedeniyle mısır tarlada kaldı.

Kızıltepe'de Mısır Tarlada Kaldı, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ovasında son günlerde yağan yağmur nedeniyle mısır tarlada kaldı. Çiftçiler, ürünlerini biçemedikleri için kara kara düşünüyor.

Kızıltepe ovasında yaklaşık 900 bin dönüme ikinci ürün olarak ekilen mısır, bölgede son zamanlarda etkili olan yağışlar nedeniyle henüz toplanamadı. Çiftçilerin çoğunun biçemediği mısır, çürümeye başladı. Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, "Mardin'de ikinci ürün olan mısır bu sene iklim değişikliğinden dolayı tarlada kaldı. İki aydan beri aşırı yağış bölgede hiç durmadığından dolayı mısırlarımız tarlada kaldı, biçemiyoruz ve küflenmeye başladı. Tarlaya giremiyoruz, çiftçi tarlaya giremiyor. Borç zamanı geldi, çiftçimiz mağdur. Çiftçi, mazot ve elektrik parasını ödeyecek ama ürününü biçemiyor. Şu an çiftçilerin yüzde 99'unun mısırı tarlada" dedi.

Çiftçi Mehmet Karaboğa da ürünlerinin tarlada kaldığını ifade ederek, kimsenin mısırı toplayamadığını kaydetti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:42 Kaynak: İHA

Mardin, Kızıltepe, Ekonomi
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